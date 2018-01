Roma, Raggi alla canna del gas. Sommersa dai rifiuti chiede aiuto ad"Amici"

Dai maiali alla tv. Roma sommersa dai rifiuti. Virginia Raggi alla canna del gas chiede aiuto ad "Amici" per insegnare la differenziata ai romani. Ma se i bidoni sono sempre zeppi? E meno male che Maria De Filippi c'è. Dopo che per una settimana alcuni concorrenti del talent di Canale 5 Amici hanno collaborato con il personale Ama alla pulizia delle strade - come punizione per dei cattivi comportamenti - la sindaca di Roma ci ha preso gusto e lancia ai ragazzi "spazzini" un invito: allestiamo insieme uno spettacolo per far comprendere meglio come si fa la raccolta differenziata e si pulisce la città.

«So che per voi è una punizione ma credo che sia stato molto alto il valore educativo di questa esperienza, avete lavorato assieme a delle persone che fanno un lavoro di tutto rispetto e del quale dobbiamo ricordarci la dignità», ha detto la sindaca in un video postato sul suo profilo Twitter. «Vi chiedo di continuare a fare come un qualunque cittadino - ha aggiunto - non sporcate questa città, differenziate, aiutateci a tenerla pulita. Vi lancio una sfida, so che a voi piacciono, perché non organizziamo uno spettacolo nel quale, in maniera molto divertente, ci aiutate ad insegnare alle persone come differenziare e tenere pulita la nostra città? Vi aspetto in Campidoglio».