Un Policlinico in profondo rosso. Tor Vergata annega tra i debiti

Il Policlinico Tor Vergata (Ptv) è talmente indebitato che sta ancora pagando il mutuo per la struttura, inaugurata nel 2001. Perché, nonostante sia ormai vicino alla maggiore età, «il Ptv contabilizza nel suo bilancio 10,2 milioni di euro per oneri relativi ai mutui accesi dall’ateneo di TorVergata per l’edificazione e il completamento dell’ospedale e riaddebitati al Ptv secondo disposizioni statutarie. Tale fattispecie - lamenta il direttore generale, Tiziana Frittelli, nella sua relazione sulla gestione - risulta essere unica nella Regione Lazio nel confronto con i risultati di gestione di altre realtà ospedaliere regionali».

Il Ptv è infatti la sesta azienda ospedaliera col deficit più alto del Lazio: le perdite dell’ultimo consuntivo ammontano a 41milioni e 793 mila euro: «abbiamo ridotto di oltre 20 milioni di euro rispetto al risultato dell’esercizio 2015», sottolinea Frittelli...

