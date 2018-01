Rapina con pistole. Paura all’Eurospin

Pistole in pugno, coperti entrambi dai caschi integrali, hanno fatto irruzione all’interno del supermercato Eurospin al civico 1013 di via Casilina. Hanno minacciato clienti e dipendenti, ancora all’interno, facendosi consegnare i contanti nelle casse e scappando a piedi in direzione di Tor Tre Teste dopo aver abbandonato lo scooter, un Honda SH nero rubato il 3 gennaio scorso in zona Tuscolana, in sella al quale erano arrivati. A chiamare le forze dell’ordine, alle 19,34 di ieri, una delle tante persone nascoste chi nei bagni chi negli spogliatoi dei dipendenti alla vista dei banditi.

Un’ora prima, a Ostia, due uomini - anche questi vestiti di scuro e con i volti coperti dai caschi integrali - avevano messo a segno una rapina all’interno del centro scommesse “Snai” al civico 5 di piazza Enrico Baroni. A entrare, però, solo uno di loro. Pistola in pugno, forse una scacciacani, con i guanti per non lasciare tracce, ha minacciato i clienti perché non si muovessero, intimando a un dipendente di consegnargli l’incasso. Afferrata la busta con i contanti all’interno, è salito in sella anche lui a uno scooter nero dove lo aspettava il complice. Immortalati nei filmati delle telecamere di video sorveglianza ora in mano agli investigatori, sono fuggiti in direzione di via Danilo Stiepovich, a Nuova Ostia.

Sono solo le ultime due rapine di un fine settimana “movimentato”, che ha portato all’arresto di quattro persone e alla denuncia di altre due. I primi a finire in manette, sabato sera, sono stati tre ragazzi che bloccavano i malcapitati di passaggio colpendoli con calci e pugni per sfilargli telefono o portafogli. Due egiziani di 20 e 29 anni e una diciassettenne romana hanno messo a segno due colpi nel giro di pochi minuti a Testaccio, strappando la collana d’oro dal collo di un cinquantatreenne aggredito in via Manunzio e rapinato della collana d’oro che portava al collo e strappando via il cellulare a uno studente di 20 anni in via Zabaglia dove sono stati bloccati dai carabinieri. Nelle tasche dei tre, arrestati, un’altra collana d’oro spezzata e uno smartphone con sim bloccata. Nella stessa zona due diciottenni romani sorpresi da un addetto alla sicurezza di una discoteca di via Monte Testaccio a rubare due giubbotti.