Proseguono le indagini della Polizia sulla sparatoria che ieri alle 21.30 circa ha ferito due persone in una pizzeria di Ostia. Poco lontano dal luogo dell'agguato, la "Disco giro pizza" al 61 di via delle Canarie, è stato rinvenuto un motorino dato alle fiamme. L'ipotesi è che il mezzo possa essere stato usato dal criminale per scappare forse con la complicità di un'altra persona. Nella pizzeria di via delle Canarie, al momento chiusa ma non posta sotto sequestro, non sono presenti telecamere. Si stanno analizzando le riprese effettuate da altri impianti di videosorveglianza presenti nella zona.

Secondo quanto si apprende, i due feriti A.B. di 50 anni padre della proprietaria del locale e A.F. pizzaiolo di 41 anni, ricoverati all'ospedale Grassi, sono stati ascoltati dagli inquirenti.

La neopresidente M5S del X Municipio, Giuliana Di Pillo, è intervenuta sulla questione su Radio 1 Rai: "Se si tratta di episodi mafiosi? I fatti da soli parlano. Ci vuole collaborazione istituzionale. Ho intenzione di convocare tutte le forze dell'ordine, vedrò la sindaca Raggi per stimolare un intervento di nuovo del ministro Minniti. Dobbiamo potenziare le forze dell'ordine, controllare le attività commerciali".

Monica Picca, consigliere eletto di Fdi-An nel X Municipio dopo la sconfitta al ballottaggio contro la candidata del M5S, ha affermato che "la politica debba tornare ad esercitare il suo ruolo sul territorio e all'interno delle istituzioni con fermezza e competenza". "Nei prossimi giorni pertanto formalizzerò al presidente Giuliana Di Pillo la richiesta di un consiglio straordinario sulla sicurezza alla presenza del ministro degli Interni Minniti, del Prefetto di Roma Paola Basilone e del sindaco di Roma Capitale Raggi affinché insieme alle autorità competenti si affronti l'emergenza sicurezza ad Ostia", scrive Monica Picca in una nota.