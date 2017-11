Ostia ha scelto un presidente a Cinque Stelle. Con il 60% dei voti il nuovo minisindaco del X Municipio è Giuliana di Pillo (M5S). La candidata grillina, fin dall'inizio dello spoglio, è apparsa subito in vantaggio sulla sfidante di centrodestra Monica Picca. Così i grillini vincono il ballottaggio sul lido di Roma. Quando sono state scrutinate 182 sezioni su 183, la candidata grillina Di Pillo è in vantaggio con il 59,6% mentre Picca è ferma al 40,4%.

Il sindaco di Roma esulta per aver superato il test sul litorale romano e twitta: #DecimoRiparte

I cittadini tornano protagonisti. Brava @giulianadipillo! I romani sono con noi e per il cambiamento #DecimoRiparte 19 novembre 2017

Il primo turno

Al primo turno ha votato il 36,1% degli aventi diritto: la pentastellata Di Pillo il 5 novembre ha ottenuto il 30,21% delle preferenze; Picca, sostenuta da FdI, Lega e Forza Italia al primo turno ha conquistato il 26,68% dei consensi.

I candidati dopo il voto

"Rimarrò sul territorio cercando di capire che le cose vadano come devono andare, è stata una nottata serena perché so di aver fatto il massimo, di averci messo la faccia e poi sono fiduciosa perché il tempo regge, i seggi non saranno allagati, sono fiduciosa che le persone credano nuovamente nella politica e vadano a votare", aveva detto Monica Picca, prima di esprimere la propria preferenza nel ballottaggio."Se temo l'affluenza? Un pochino sì, ma il lavoro di questi 15 giorni è stato per far capire che la politica è cambiata, ci ho messo la faccia sempre parlando di contenuti e programmi e quindi mi auguro che i cittadini abbiano compreso", aveva commentato la 5 stelle Giuliana Di Pillo.