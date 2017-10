Gaffe della Raggi al mercato della Coldiretti: "Sono leggermente vegetariana"

Che Virginia Raggi sia vegetariana non è una novità. Quel che fa discutere, piuttosto è il nuovo, curioso, modo di definirsi: "sono leggermente vegetariana", ha sostenuto alacremente all'inaugurazione del nuovo mercato della Coldiretti in via di San Teodoro - che nuovo poi non lo è affatto, ha soltanto riaperto dopo lo scivolone della giunta 5 Stelle che lo ha fatto chiudere.

Un fare insolitamente democristiano per una delle 5 stelle più importanti di Grillo, che dice e non dice e, alla fine, non offende nessuno. Che la "rivoluzionaria" grillina stia cambiando pelle? Del resto il MoVimento 5 Stelle non è nuovo a colpi di scena, tutti orientati a un bel passo indietro rispetto a quanto proclamato in campagna elettorale.