Con Il Tempo tutti i candidati a Ostia

È scaduto oggi alle 12 il termine per presentare le liste per le elezioni a Ostia in programma il 5 novembre prossimo. Sono nove gli aspiranti minisindaco del X Municipio, con circa trecento candidati in corsa per uno dei 24 posti da consigliere municipale. Domattina Il Tempo pubblicherà tutti i nomi dei candidati. La campagna elettorale entra così nel vivo