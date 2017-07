La Raggi vieta di uccidere le zanzare

Vietato uccidere le zanzare tigre adulte. Chiunque veda sul proprio corpo l'insetto pronto a pungere non può schiacciarla. Paro- la del sindaco Virginia Raggi. Il primo cittadino, infatti, nell'ordinanza del 26 aprile scorso ha fissato alcuni punti fermi su come combattere la tanto odiata zanzara che da circa 10 anni sta perseguitando gli italiani. Secondo quanto firmato dalla Raggi, "i trattamenti contro le zanzare tigre adulte sono sconsigliati poiché comportano maggior rischio di tossicità, elevato impatto ambientale, temporaneità dei risultati e maggiori costi di gestione, pertanto non devono mai essere utilizzati a scopo preventivo né a calendario". In sostanza, la battaglia alle zanzare dovrebbe avvenire soltanto prima che...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI