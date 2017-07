Ornella Muti morosa. E scatta lo sfratto

Stasera a casa di Alice, peccato che Alice non ci sta più. Ricordate il celebre film di Carlo Verdone con Sergio Castellitto e Ornella Muti? Una commedia, prodotta dai fratelli Cecchi Gori, che raccontava delle nottate di due cognati trascorse nel bell’appartamento di Alice (Ornella Muti). Il titolo della pellicola sarà venuto in mente agli agenti del commissariato di Monte Mario che ieri mattina, alle dieci, hanno suonato al civico 52 di viale Platone per eseguire un ordine di sfratto per morosità. Ad esser cacciata di casa nientepopodimenoché l'Ornella nazionale. Nel documento che gli agenti hanno presentato all’inquilina vip risulta un conto non onorato nei confronti della Ippocrate srl per un totale di 80 mila euro. Motivo per il quale Ornella e famiglia hanno dovuto far fagotto e abbandonare il lussuoso appartamento - 250 mq circa con ingresso privato da piazza Socrate - nel parco di Monte Mario. Ad aiutare la diva e la figlia Naike Rivelli amici e collaboratori. Un viavai di pacchi e borsoni andato avan- ti per oltre cinque ore fino a quando le porte non sono state sigillate. Ricordi di una vita inscatolati e relegati nel cofano di un pick-up diretto verso nuove destinazioni.

Ad accogliere gli agenti, nell’esecuzione di uno sfratto decisamente sui generis, nessuna barricata ma una sorridente Naike che dal balcone mandava baci e abbracci. Con meno filosofia, per restare in tema di toponomastica stradale, l’ha presa la madre, Ornella, intenta a raccogliere documenti e a confrontarsi più volte, in veranda, con gli agenti. In casa anche l’anziana madre, le figlie di Ornella, Carolina Fachinetti e Naike, quest’ultima con il figlio ventenne Akash. Mentre Ornella non ha...

