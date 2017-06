Collatino, deposito di camper in fiamme: raccordo chiuso e traffico in tilt

Enorme incendio in un deposito di camper in via Flauto all'incrocio con via Grotte di Gregna in zona Collatino, nella periferia est della capitale. In fiamme sette veicoli. La pioggia di detriti causata dall'esplosione delle bombole del gas all'interno ha costretto la polizia stradale, sul posto con i vigili del fuoco, a chiudere il tratto di raccordo interessato. Il rimessaggio ancora a fuoco è vicino a Italgas e Acea.