Omicidio Varani, il testamento di Marco Prato: donate gli organi e lasciate lo smalto rosso

Il «testamento» di Marco Prato è stato scritto per tempo, ancor prima della lettera trovata in cella accanto al suo corpo la notte tra lunedì e martedì. È scarabocchiato, cancellato, corretto sul mucchio di biglietti che i carabinieri sequestrarono nella camera numero 65 dell'Hotel San Giusto a piazza Bologna, dove si rifugiò dopo l'omicidio di Luca Varani. Una lettera a mamma e papà, ai soci di A(h)però, Matteo e Federico, agli amici ai quali chiedeva scusa. «Perdonatemi, non riesco - scriveva la notte tra i 5 e il 6 marzo dello scorso anno -. Sono stanco, una persona orribile. Ricordate solo il bello di me. Vi amo».

E poi le sue ultime volontà, sempre per mamma e papà, racchiuse in undici punti e tre fogli a righe. In testa alla lista: «Fate festa per il mio funerale, anche se vorrei cerimonia laica, fiori, canzoni di Dalida, bei (sottolineato due volte) ricordi: una festa! Dovete divertirvi!!».

