Guardia giurata spara e uccide un collega, tragedia a Centocelle

Alle 7.38 di questa mattina in un appartamento al piano terra al civico 28 di via degli Elci, nel quartiere romano di Centocelle, una guardia giurata di 23 anni, Giovanni Gagliardi in servizio presso l'istituto di vigilanza MC Security, ha colpito alla spalla con una pistola semiautomatica calibro 45 (modello Norconia) il collega tedesco di 35 anni che divideva la casa con lui. Per David Raphael Hombucher, colpito a morte, non c'è stato nulla da fare. È stato proprio il giovane che ha sparato a chiamare la polizia raccontando che il colpo sarebbe partito accidentalmente mentre puliva la pistola. Sul posto la Squadra mobile e la Scientifica.