Ecco il progetto definitivo dello stadio della Roma

La nuova delibera di pubblico lo ha cassato impietosamente, giudicandolo un'opera che "aggiunge valore solo allo Stadio" (Luca Montuori, assessore all'Urbanistica della Giunta Raggi) e, di conseguenza, non è da considerarsi utile a valutare il pubblico interesse, ma il "ponte di Traiano" nel progetto c'è. Eccome se c’è. La versione del progetto è quella ultima, depositata lo scorso 25 maggio in Campidoglio, ed è piena di sorprese.

La prima è proprio quella del Ponte di Traiano, vale a dire 2 km di complanari, lo svincolo sull’autostrada Roma-Fiumicino all'altezza di Parco de' Medici e il Ponte vero e proprio che scavalca il Tevere in direzione Stadio: sono tutti "inseriti nel progetto definitivo ma riferiti a una fase successiva e non finanziata dal proponente", come si legge nella relazione generale. La seconda sorpresa riguarda una delle bocciature che, proprio su questo svincolo, erano arrivate in Conferenza di Servizi da Roma Natura. Secondo l'Ente regionale che gestisce i parchi, compresa la Tenuta dei Massimi adiacente lo svincolo, le complanari cadevano in area vincolata e, quindi, il progetto era stato respinto. Si legge, però, nel nuovo elaborato, che le complanari "ricadono graficamente all’interno della Riserva" ma "essendo state progettate su proprietà già Anas ricadono nell’attuale confine stradale" e "non costituiscono variante urbanistica". Insomma, per i tecnici giallorossi Roma Natura ha preso una cantonata. Altra sorpresa è...

