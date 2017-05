Roma marcia per la vita, in migliaia al corteo

Palloncini colorati e bandierine con slogan inneggianti alla vita. Migliaia di persone si sono ritrovate oggi in piazza della Repubblica a Roma per prendere parte alla Marcia per la Vita organizzata da tutte le sigle Pro Life. Una marcia pacifica per richiamare l'opinione pubblica su temi che da sempre dividono il Paese: eutanasia e aborto. "La Vita non si tocca" e ancora "eutanasia, parlamentaria siete al servizio di Satana". È questo Il messaggio che parte da Roma ed è rivolto alle istituzioni.