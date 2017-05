A piazza Indipendenza fanno sesso sul marciapiede. E la foto indigna la Rete

Li hanno immortalati mentre facevano sesso in piazza Indipendenza, vicino alla Stazione Termini di Roma. Per strada in pieno giorno tra l'immondizia e lo sguardo attonito dei passanti. Così "Roma fa schifo", il sito specializzato nel denunciare il degrado della Capitale, ha pubblicato l'immagine che ha immediatamente indignato la Rete. "A Piazza Indipendenza ci si accoppia in pieno giorno sul marciapiede. Un po' di riflessioni - denuncia il sito in un articolo - Delinquere, aggredire, scippare, violentare, occupare è diventato un diritto".