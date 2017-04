Parentopoli Atac, via ai licenziamenti: partite le lettere per 33 dipendenti

Atac ha comunicato il licenziamento ad alcuni dipendenti. "L'Azienda - spiega una nota - sta dando corso a quanto richiesto dal Tribunale di Roma che, nella sentenza pronunciata all'esito del processo Parentopoli ha invitato Atac a provvedere al ripristino della legalità comunicando ai dipendenti interessati la immediata cessazione del rapporto di lavoro per nullità". La decisione di Atac è arrivata al termine di "approfondimenti tecnico-giuridici sulle posizioni lavorative ancora presenti in azienda fra quelle dichiarate dal Tribunale non solo illegittime ma anche illecite".