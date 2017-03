Tor Pignattara, schiaffeggia e rapina un bambino di 11 anni: arrestato

Chiede l'ora ad un bambino di 11 anni e lo rapina del cellulare. È quanto accaduto in zona Tor Pignattara in pieno pomeriggio e davanti agli occhi di diversi passanti. Un uomo di 31 anni, già noto alle forze di polizia e con vari precedenti inerenti reati contro il patrimonio, ha avvicinato un gruppo di bambini e con il pretesto di chiedere l'ora, appena uno di questi ha preso il proprio cellulare per rispondere, lo ha colpito con uno schiaffo strappandogli dalle mani il telefono e scappando via. Tempestivo l'arrivo degli agenti del commissariato Porta Maggiore che sono riusciti a bloccarlo e ad arrestarlo.