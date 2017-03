Nomadi rubano gli zaini dei partecipanti alla Maratona di Ostia

I Carabinieri della Stazione Roma Tor de' Cenci hanno recuperato un'autovettura piena di refurtiva, all'interno sono stati rinvenuti e restituiti ai legittimi proprietari 16 zaini e 11 buste asportate ai partecipanti della mezza maratona Roma - Ostia.

Nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione dei reati contro il patrimonio i militari, nei pressi del Campo Nomadi di Castel Romano, notando un'autovettura sospetta hanno deciso di controllarla quando, il guidatore ha accelerato la marcia provando a fuggire.

Raggiunti dai militari i tre occupanti dell'autovettura, verosimilmente nomadi domiciliati presso il campo di Castel Romano, hanno abbandonato l'auto e sono fuggiti all'interno della tenuta Vaselli, facendo perdere le proprie tracce. I militari all'interno dell'autovettura hanno trovato molta refurtiva, 16 zaini e 11 buste, asportate ai partecipanti della mezza maratona Roma Ostia che, in parte sono state restituite ai proprietari.

Sono infatti 20 le persone che, fino a questo momento, sono rientrate in possesso dei loro beni. L'autovettura, intestata ad un nomade domiciliato nel Campo Nomadi di Castel Romano è stata posta sotto sequestro, serrate indagini sono in corso per capire chi fossero gli occupanti dell'autovettura.