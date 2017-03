Falso dentista scoperto a Centocelle, si indaga sui fornitori di medicinali

Falso dentista scoperto nel quartiere Centocelle a Roma. Accusato di esercizio abusivo della professione e lesioni, l'uomo, un romano di 55 anni aveva uno studio dentistico a via dei Castani, ben arredato ed attrezzato con tanto di reception, sala d'attesa e tutta la strumentazione prevista per un studio dentistico. E per lungo tempo ha sottoposto gli ignari pazienti non solo a estrazioni dentarie ma anche a interventi di implantologie e protesi.

Malgrado fosse considerato un professionista di tutto rispetto, in realtà, come appurato dagli investigatori del commissariato di Torpignattara diretto da Luca Cosimati, non aveva alcun titolo per esercitare la professione di odontoiatra. Il sequestro dello studio ha interrotto l'attività illecita. Le indagini ora sono concentrate su chi forniva al finto medico i medicinali, in particolare gli anestetici trovati in gran grande quantità all'interno dello studio. Dagli accertamenti effettuati dagli investigatori è risultato che il finto professionista in passato era stato già denunciato per analogo reato.