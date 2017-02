Stadio della Roma, che follia la Sovrintendenza: «Ci siamo accorti solo a gennaio del valore storico dell’ippodromo»

"Assolutamente non sono tifosa della Lazio. Non so neanche indicare i nomi di tre giocatori". Margherita Eichberg, soprintendente alle Belle Arti, è finita nell'occhio del ciclone per la decisione di far partire l'iter per apporre il vincolo "Flaminio" anche sull'ippodromo di Tor di Valle.



Italia Nostra rivendica di aver richiesto l'apposizione di questo vincolo a gennaio. Italia Nostra chiede e la Soprintendenza ubbidisce?

"Non ci siamo mica svegliati il 23 gennaio. E lo stesso giorno erano già stati convocati i comitati di settore anche per parlare delle tribune. Quando è arrivato il progetto definitivo ci siamo resi conto dell'importanza di queste tribune".

Architetto, ci sono molte domande: perché non l'avete detto nella Conferenza di Servizi preliminare e lo dite solo ora? Sull'ippodromo c'è uno dei vostri atti, di novembre 2014, in cui chiedete notizie sulle modalità di demolizione. Dove sono gli atti di istruttoria al vincolo?

"Agli atti abbiamo tutto: i...

