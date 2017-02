Turista tedesco trovato morto nell'hotel Hassler

Un pigiama, riverso sul letto in posizione supina e con un sacchetto di plastica calato fino al naso. Così un sessantaseienne tedesco è stato ritrovato ieri pomeriggio in una camera dell'hotel Hassler, in piazza Trinità dei Monti. I poliziotti del commissariato Trevi, intervenuti sul posto, hanno perquisito la stanza insieme ai colleghi della Scientifica. Diversi flaconi di medicinali trovati su un comodino, insieme alla busta in testa, escludono al momento piste diverse da quella del suicidio. Il corpo, portato all'istituto di medicinale, sarà sottoposto all'esame autoptico per accertare le cause della morte.