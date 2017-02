Segregata in casa dal compagno e costretta in ginocchio per ore davanti ai figli a Roma

Quattro ore in ginocchio davanti a un muro, insultata, picchiata spesso in presenza dei suoi bambini. Chiusa in una stanza senza mangiare né bere. Sono le atroci violenze subite da una giovane donna da S.A., il compagno di 30 anni, un romano arrestato dai poliziotti grazie alla denuncia della vittima, terrorizzata dalle minacce di morte a lei e

alla madre. Nei due appartamenti in uso all'uomo non solo droga, 4 etti di cocaina purissima da spacciare nei quartieri di Primavalle e Casalotti, ma anche armi sulla cui provenienza oggi si continua a indagare. In una cassaforte, nascosta dietro a un armadio a muro, una Skorpion - la micidiale pistola mitragliatrice di costruzione cecoslovacca - con munizioni e silenziatore, un revolver calibro 357 magnum, taser, un manganello telescopico in ferro e un passamontagna. Tutto sequestrato dagli agenti del commissariato Aurelio che hanno arrestato l'uomo.