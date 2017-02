Auto contro un pulmino, un morto alla Cecchignola

Ennesimo incidente mortale a Roma, in via Kobler, alla Cecchignola. Alex Trevisonno, di 39 anni, era al volante di una Fiat Panda quando si è scontrato con un pulmino. Il mezzo è di proprietà di una compagnia di trasporti privata ed era stato utilizzato qualche ora prima dell'impatto per trasportare a Trigoria dei giovani della As Roma che avevano prestato servizio da raccattapalle all'Olimpico, nella gara tra i giallorossi e la Fiorentina.

Lo scontro è stato violentissimo, Trevisonno è deceduto sul colpo - la salma è stata portata all'obitorio di Tor Vergata - mentre il conducente del pulmino, Alessandro Sarni, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Eugenio. Sul posto, per fare luce sulla dinamica dell'incidente, sono intervenuti gli agenti della Polizia locale del Gruppo Marconi.