Salvini: "Tanti nemici, tanto onore!". Cita Mussolini e scoppia la polemica

Salvini cita Mussolini e scoppia la bufera. In un tweet direttamente dalla costa romagnola il vicepremier dichiara: «Tanti nemici, tanto onore!» mostrando tutti gli attacchi dell’ultima settimana a partire da Famiglia cristiana.

Tanti nemici, tanto onore! https://t.co/NdFjsSkZLw — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 29 luglio 2018

L’uscita, proprio nel giorno della nascita del Duce, scatena gli attacchi dalla sinistra. Nicola Zingaretti ci va giù pesante: «Mussolini ha distrutto e umiliato l’Italia con un drammatico prezzo di sangue. Se questo è l’obiettivo di Salvini, i suoi nemici sono gli italiani. Ma forse fa queste boutade per nascondere la verità: il governo, a parte le chiacchiere, è un fallimento». A fargli eco è Matteo Orfini: «Chi ha giurato sulla Costituzione nata dalla lotta antifascista non si deve permettere di rendere omaggio a Mussolini. Salvini si scusi. O se ne vada a fare il fascistello lontano dal ministero». Sul tema prende la parola anche Federico Fornaro, capogruppo alla Camera di Liberi e Uguali. «L’espressione "tanti nemici tanto onore" appartiene storicamente alla retorica propagandistica di Benito Mussolini. Leggerla sul profilo Twitter del ministro dell’Interno testimonia la volontà di Salvini di sdoganare non soltanto uno degli slogan principe di Mussolini, ma al tempo stesso di lanciare un messaggio chiaro alla destra estrema a riconoscersi nel nuovo Duce, il condottiero impegnato nella battaglia contro i migranti. Il Presidente del Consiglio Conte cosa attende ancora per richiamare pubblicamente Salvini al suo ruolo istituzionale di ministro dell’Interno, totalmente incompatibile con slogan di questo genere?».