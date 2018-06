L'Esercito di Silvio pronto a passare con Giorgia Meloni

La rotta, ma qualcuno in FI parla di diserzione, dell'Esercito di Silvio. Simone Furlan prepara armi e bagagli per lasciare Forza Italia e trasferirsi da Giorgia Meloni. L'uomo che il Cav nel 2017 voleva lanciare in Parlamento e che tre anni prima si diceva pronto a prendere a calci nel sedere la cancelliera Angela Markel, starebbe per passare in Fratelli d'Italia. E con lui quel che resta della struttura territoriale dell'Esercito di Silvio. La notizia trapela da fonti del partito azzurro e la dice lunga sul clima che si respira dentro a FI. Nella Capitale sarebbero pronti ad aderire al partito della Meloni Giorgia Civitenga e Giovanni Iacoi. E, come loro, tanti altri esponenti del fu Esercito di Silvio sparsi in Italia.