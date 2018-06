La linea dura paga: Lega primo partito

È l'anno dell'uomo forte, che dà di pettine sui nodi. In poche parole, Matteo Salvini, incensato dai numeri dei sondaggi. La Lega vola e le scelte del Ministro dell’Interno dimostrano di ricevere un apprezzamento popolare profondo. Più che luna di miele è un’infatuazione viscerale e furiosa, molto di umore, chiaramente, come emotivo e mediatico è l’impatto delle sue scelte in queste prime settimane di governo.

Ieri sera il sondaggio Swg per La7, che il direttore Enrico Mentana ha anticipato su Twitter, vede addirittura la Lega primo partito in Italia: 29,2%, in crescita di 2,2 punti percentuali rispetto a lunedì scorso superando di 0,2% il Movimento 5 Stelle che si attesta al 29, e in calo di 2,9 punti percentuali. Tutto il centrodestra è in crescita.

Forza Italia arriva al 9,2%, +0,6. Fratelli d’Italia a 4,1 dal 3,9%. A sinistra, il Pd anche sale, di 0,4 punti, da 18,4 a 18,8. In generale, evidentemente cara è costata la settimana di passione al Movimento dovuta all’inchiesta dello Stadio della Roma, che ha tirato dentro, a varia intensità tutto il quadro politico, ma la formazione guidata da Luigi Di Maio paga il maggior prezzo di fiducia. Mentre Salvini continua a macinare percentuali, probabilmente attingendo anche all’area del non voto, e lo si evince dal fatto che anche i suoi partner d’alleanza hanno il segno più. La conferma del momento buono di Salvini si trova anche nel sondaggio...

