Conte e la New York University, l'Ateneo: "Il suo nome non è nei nostri archivi"

Piccolo "caso" per Giuseppe Conte, il "premier politico" proposto al Colle dal leader M5S Luigi Di Maio per il nascente governo giallo-verde. Il professore ordinario di diritto privato a Firenze e avvocato cassazionista vanta un lungo curriculum. E' stato infatti borsista del Cnr e ha perfezionato i suoi studi giuridici all'estero tra Yale University, Duquesne University International Kultur Institut (Vienna), Sorbona e Cambridge. Tra le sue esperienze ufficiali però si cita anche che dal "2008 al 2012 ha soggiornato, ogni estate e per periodi non inferiori ad un mese, presso la New York University, per perfezionare e aggiornare i suoi studi". Su questo punto ha indagato il corrispondente dall'Italia del New York Times, Jason Horowitz. Il risultato? Michelle Tsai, portavoce dell'ateneo americano, ha riferito che "una persona con questo nome non compare nei nostri archivi come studente o membro di facoltà", aggiungendo che è possibile che Conte abbia seguito qualche programma di due giorni per i quali la scuola non tiene registri.