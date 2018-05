Governo giallo-verde, ecco la squadra

Ultimo atto prima di far nascere il governo giallo-verde. Questa sera il capo politico del M5S Luigi Di Maio e il leader della Lega Matteo Salvini saliranno al Quirinale. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrerà il primo alle 17.30, con i capigruppo Danilo Toninelli e Giulia Grillo, e alle 18 il secondo, accompagnato dai capigruppo Gian Marco Centinaio e Giancarlo Giorgetti.

Sarà indicato Giuseppe Conte come premier: 51 anni, professore di diritto privato all'università di Firenze e alla Luiss, faceva parte della squadra di governo che Di Maio ha presentato prima del voto. Il capo politico del M5S dovrebbe diventare ministro del Lavoro (che potrebbe essere accorpato con lo Sviluppo economico) mentre Salvini andrà all'Interno. Per gli Esteri ci sarebbe l'ambasciatore Giampiero Massolo, per la Giustizia il pentastellato Alfonso Bonafede o la leghista Giulia Bongiorno.

La deputata del M5S Laura Castelli andrebbe al ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture mentre Vincenzo Spadafora, deputato fedelissimo di Di Maio, guiderebbe l'Istruzione. Al leghista Centinaio andrebbero gli Affari regionali, a Lucia Borgonzoni l'Ambiente, a Claudio Borghi l'Agricoltura.

Per i Beni culturali è in pole l'ex direttore di SkyTg24, eletto con il M5S, Emilio Carelli. L'esponente del Carroccio Giancarlo Giorgetti sarebbe sottosegretario alla presidenza ma potrebbe anche ottenere il ministero dell'Economia (altri nomi che ricorrono sono quelli del professore alla Scuola superiore Sant'Anna di Pisa Andrea Roventini, Salvatore Rossi di Bankitalia e l'economista anti-euro Paolo Savona). Infine, potrebbe entrare nel governo Di Maio-Salvini, come sottosegretario, Rocco Casalino, negli ultimi anni responsabile della comunicazione del M5S.