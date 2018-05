Il governo populista M5S-Lega non convince i media stranieri

La trattativa continua per evitare la creazione di un esecutivo provvisorio che porterebbe il Paese a nuove elezioni. Ma i leader del MoVimento Cinque Stelle, Luigi Di Maio, e della Lega, Matteo Salvini, non hanno ancora trovato un accordo, né sul nome del futuro premier, né sul contratto di governo. E i media stranieri come vedono la situazione politica italiana?

Secondo il quotidiano britannico "The Guardian" la reazione degli italiani rispetto alla prospettiva che un partito anti-istituzionale come i 5 Stelle si unisca a un rivale di destra come la Lega, per formare un nuovo governo, è piuttosto distaccata. Non ci si domanda come questo governo che si va a formare, possa cancellare gli obiettivi di bilancio dell'Italia, tagliare le tasse, introdurre un reddito di cittadinanza e possibilmente contestare Bruxelles su una serie di trattati firmati.

Gli italiani sembrano fiduciosi che la Lega e il M5S modificheranno le loro politiche più radicali, altrimenti in assenza di un accordo si andrà a nuove elezioni. Le eventuali ripercussioni sui mercati non sembrano preoccupare affatto gli italiani, che hanno una incrollabile fiducia nella banca centrale europea per poter gestire eventuali turbolenze. Molte figure importanti dell’economia e del giornalismo inglesi si esprimono attraverso i social, soprattutto Twitter.

Christian May, il direttore di A.M News, un giornale inglese di economia e finanza, scrive che: "I leader dei due partiti che cercano di formare il prossimo governo italiano hanno chiesto al presidente più tempo mentre lavorano sull'accordo. Uno dei problemi è che nessuno dei leader di partito vuole essere il primo ministro, e quindi stanno solo prendendo tempo. E la gente pensava che la Brexit fosse dura…". Marta Lorimer, una ricercatrice di studi europei presso la London School of Economics, una delle università di economia più prestigiose del mondo ha scritto: “Non trattenete il respiro per il governo italiano: Di Maio ha chiesto al presidente più tempo e ha annunciato che il voto per la coalizione verrà ratificato online". Anche Silvia Borrielli, una reporter di punta di "Politico", una società americana di giornalismo politico scrive che "Il Movimento Cinque Stelle ha chiesto al Presidente italiano Mattarella più tempo, come se non ne avesse già avuto abbastanza finora".