In Regione spunta la commissione ad personam per Pirozzi e il terremoto

Miracolo nel Consiglio regionale del Lazio. La moltiplicazione delle commissioni benedetta dal governatore Nicola Zingaretti va oltre le aspettative. Gli organi consiliari permanenti, infatti, non passeranno da 8 a11, bensì da 8 a 12. Quattro presidenze in più rispetto a quanto stabilito nel settembre 2012 dalla Polverini, che dimezzò le commissioni facendole passare da 16 a 8. L’aumento viene deciso dalla conferenza dei capigruppo di ieri (anche se verrà formalizzato col voto dell’Aula giovedì 26 aprile) grazie all’intervento decisivo di Sergio Pirozzi e al voto compatto del sindaco di Amatrice con la coalizione di centrosinistra e il MoVimento 5 Stelle.

In termini squisitamente politici il fatto non è di poco conto. Perché, dopo l’elezione dell’Ufficio di presidenza con la tenuta dell’accordo Pd-M5S sulla vicepresidenza vicaria della Pisana (andata al pentastellato Porrello votato anche dal centrosinistra e - dicono i ben informati - da Pirozzi), l'intesa tiene anche in conferenza dei capigruppo. I presidenti dei gruppi consiliari s’incontrano per ratificare un'intesa presa da tempo: allineare le commissioni consiliari permanenti alle deleghe dei 10 assessori. Da 8 le presidenze dovevano...

