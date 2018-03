Brunetta è nervoso e attacca il Tempo

Non era nostra intenzione scendere al suo livello ma, viste le castronerie dettate alle agenzie di stampa, ci vediamo costretti a rispondere al nervosissimo Renato Brunetta. Il quale, nel suo solito e incontrollato delirio di onnipotenza, evoca «un medesimo disegno criminoso» da parte de Il Tempo e di Libero «in un attacco concentrico»del Gruppo Angelucci a Forza Italia e in particolare a lui medesimo, che comicamente si autodefinisce, «il più scomodo degli esponenti» azzurri.

Dimenticavamo: come Gianfranco Fini ai tempi della casa di Montecarlo, (e sappiamo la fine che ha fatto l’ex presidente della Camera) pure don Renato ci accusa di «squadrismo» e minaccia querele che non vediamo l’ora – come all’epoca con Fini che infatti poi non ne presentò - di discutere in tribunale, così finalmente tante cosucce verranno alla luce.

Cominciamo. È squadrismo dire che lei, signor Brunetta, ha fatto candidare la sua segretaria Stefania Profili al Senato e il suo collaboratore Pasquale Calzetta alla Camera?

È squadrismo dire che nel gruppo di Forza Italia, di cui lei è presidente, sono stati licenziati ragazzi e ragazze mentre è stata salvata la segretaria di cui sopra, la figlia di costei che lavora al web e la cugina di sua moglie?

È squadrismo avanzare richieste di chiarimento dettagliate, voce per voce, euro per euro, sui conti clamorosamente in rosso del gruppo di ForzaItalia a Montecitorio (per sentirsi rispondere in malo modo o non rispondere affatto)?

È squadrismo chiedersi come mai 19 mesi fa lei disse che il gruppo di Forza Italia aveva un tesoretto pari a un milione e mezzo e ora quel tesoretto non c’è più?...

