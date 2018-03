«Non siamo disponibili a immaginare una squadra di governo o un governo diverso da quello che la volontà popolare ha espresso». Così Luigi Di Maio, leader del M5S, parlando alla stampa estera. «Se le forze politiche non hanno compreso il segnale, forse stanno chiedendo di tornare a votare? Questo non ci spaventa. Se ne hanno bisogno, gli italiani saranno ben lieti. L’elezione dei presidenti delle Camere non riguarda le dinamiche di governo. Quelle sono figure di garanzia che riguardano il Parlamento».