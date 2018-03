La mossa di Salvini anti-Ue: "Presenteremo una manovra che abbassa le tasse"

Rifiuta accordi partitici e ribadisce che il governo si dovrà formare sulla base dei programmi. Il segretario della Lega Matteo Salvini, alla prima assemblea dei parlamentari dei Carroccio eletti, alle Stelline di Milano, convocata oggi, (nel giorno del suo 45esimo compleanno), punta sull'economia: "Stiamo lavorando, entro aprile qualunque sia il governo c'è una manovra economica da preparare. Leggo che Bruxelles vuole nuove tasse, noi presenteremo una manovra alternativa fondata sul contrario: meno tasse. E a Bruxelles saranno contenti perché tutti sono contenti se l'Italia cresce".

A chi gli chiede se si vada di nuovo a votare nel caso non si riesca a formare un governo, ribadisce: "Una cosa alla volta. Sicuramente non si fanno pastrocchi". "Lasciatemi festeggiare il mio compleanno nella migliore maniera possibile - aggiunge poi il leader leghista - sono 45 anni e 183 parlamentari, non male. Con loro iniziamo a costruire, da domani inizierò ad ascoltare, incontrare e capire". In merito sconfessa l'ipotesi di gruppi parlamentari unici del centrodestra: "Leggo tante fantasie sui giornali, adesso ci prepariamo come Lega: la coalizione è quella conservatrice e poi ascolteremo tutti".