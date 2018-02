Centrodestra unito: governo più vicino

«Sono vincolato per l’altissima carica che ricopre, a fare il nome» del candidato premier «soltanto quando lui me ne darà l’autorizzazione», esordisce Silvio Berlusconi. Per la prima volta il Cavaliere parla apertamente di Antonio Tajani per la poltrona di palazzo Chigi. Il diretto interessato per adesso frena: «Sono onorato dell’apprezzamento ma io vorrei restare presidente del Parlamento europeo, è importante per l’Italia», ha affermato in un’intervista alla Welt. Ma qualora dovesse essere FI ad avere più voti la scelta dovrebbe ricadere proprio sull’uomo forte del Ppe, anche se - ammettono nel partito azzurro - non si tratterebbe di un passaggio facile visto che non tutti a Bruxelles potrebbero essere contenti del cambio di passo. Su Tajani non ci sono veti di Salvini («Nel caso rispetterò i patti», afferma il leader leghista), c’è il pieno appoggio di Noi con l’Italia mentre Giorgia Meloni chiede soprattutto chiarezza. Il quadro però non è certo definito, dipenderà dall’esito delle elezioni, da qui la linea prudente. La convinzione nel centrodestra è che al Senato i giochi siano delineati ma in ogni caso bisognerà capire la...

