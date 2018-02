L'odio sui social caratterizza questa campagna elettorale. E ad alimentarlo spesso sono proprio esponenti politici. Come il consigliere comunale del Pd di Reggio Emilia, Dario De Lucia, che ha postato su Facebook un fotomontaggio choc contro la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.

De Lucia ha pubblicato un'immagine di piazzale Loreto, con il corpo di Benito Mussolini appeso per i piedi, elaborata come se fosse un selfie della Meloni che appare sorridente in basso a fotomontaggio. "Intervallo con Fratelli d'Italia", è il commento del consigliere del Pd, che ha rimosso il post dopo l'ondata di proteste degli utenti e la denuncia via social della stessa Meloni.

Vorrei sapere da .@matteorenzi cosa pensa di questa uscita del suo consigliere comunale Pd di Reggio Emilia pic.twitter.com/Bfcbsa6nQO — Giorgia Meloni ن (@GiorgiaMeloni) 27 febbraio 2018

"Vorrei sapere da Matteo Renzi - ha detto la leader di FdI e candidata premier alle prossime elezioni politiche del 4 marzo, rivolgendosi al segretario del partito - cosa pensa di questa uscita del suo consigliere comunale Pd di Reggio Emilia".