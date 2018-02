Salvatore Caiata, imprenditore di 46 anni e presidente del Potenza Calcio, nonché candidato del Movimento 5 Stelle in Basilicata, risulterebbe tra gli iscritti nel registro degli indagati nell'ambito di un'inchiesta per riciclaggio avviata dalla procura di Siena. Caiata, la cui candidatura è stata ufficializzata lo scorso 29 gennaio dal leader pentastellato Luigi Di Maio, è titolare di diverse attività a Siena, compresi dei locali in piazza del Campo. L'indagine, condotta dalla Guardia di Finanza, riguarderebbe il reimpiego di capitali per l'acquisto di bar e ristoranti attraverso società e conti correnti anche esteri.