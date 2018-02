Appuntamento a pranzo tra il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio e l'ex centrocampista della Roma e della Nazinale Damiano Tommasi, presidente dell'Aic, l'Associazione Italiana Calciatori, nonché ex candidato alla presidenza della Figc. Un incontro che avviene nella fase che vede il candidato premier M5S impegnato nella ricerca di figure di alto profilo per la sua squadra di governo.

Dopo il rifiuto del campione del Mondo Claudio Gentile, che ha detto no al corteggiamento dei pentastellati, sarà l'ex calciatore della Roma e della nazionale a ricoprire il ruolo di ministro dello Sport all'interno di un ipotetico governo M5S? Simone Valente, deputato 5 Stelle che in questa legislatura si è occupato principalmente di Sport, non si sbilancia: "Quella di Tommasi è figura positiva - dice all'Adnkronos - abbiamo spesso lavorato assieme e con lui condividiamo tante battaglie".

Durante durante l'assemblea elettiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio che si è tenuta lo scorso 29 gennaio proprio Tommasi ha dichiarato: "In questa campagna elettorale mi hanno dato del 5 Stelle, io lascio fuori la politica, voglio che la nostra federazione sia quella della quinta stella".

Tra gli altri nomi del totoministri a 5 stelle Alfonso Bonafede, Riccardo Fraccaro e Vincenzo Spadafora. Tra i papabili anche Laura Baldassarre, assessore in Campidoglio, per un ministero che abbia a che fare con il sociale e l'infanzia. "La squadra è pronta, la prossima settimana la conoscerete", ha detto Di Maio a Roma, in piazza del Popolo, con Beppe Grillo e Alessandro Di Battista.