"È stato appena firmato dai ministri dell'Economia e dello Sviluppo Economico un decreto importante, pur limitato, perché aumenta la fascia di reddito per gli over 75 esentati dal pagamento del canone Rai. Finora erano 115mila, diventeranno 350mila. So quanto la tv sia importante soprattutto per queste fasce sociali in difficoltà e sole", ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni nella sede della direzione generale dell'Agenzia del Demanio a Roma durante la presentazione dei risultati 2017. Il premier ha sottolineato l'importanza, per la prossima stagione di riforme, di avere attenzione nei confronti degli anziani, "fragili e spesso soli".