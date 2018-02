Nel 70º Anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione Repubblicana, il quotidiano Il Tempo istituisce

L'ANAGRAFE ANTICOMUNISTA

per la costituzione di una comunità virtuale anticomunista.

L'iscrizione all'Anagrafe è aperta a tutti sottoscrivendo la

CARTA DE IL TEMPO

L’Anagrafe è anticomunista, perché il Comunismo, con i suoi 100 milioni di morti, è sinonimo di totalitarismo e autoritarismo; non solo un periodo storico quanto anche l'espressione di una visione del mondo e dell'uomo orientata al passato, arcaica, fatta di istinti, violenza, discriminazione, oppressione, razzismo. Essere anticomunisti è una battaglia di civiltà: è l'affermazione di un universo di idee e di valori opposti ai totalitarismi.

Aderendo al comunità virtuale anticomunista e sottoscrivendo la Carta de Il Tempo:

il rispetto dell'altro, delle sue opinioni e convinzioni; il valore del dialogo, del confronto, come modalità di risoluzione dei conflitti fra individui come delle controversie internazionali; AFFERMIAMO che il Futuro non è il Comunismo. La civiltà, il progresso, il futuro, appartengono alla dimensione democratica.





Aderire all'anagrafe è un impegno a sentirsi parte di una comunità, che agisce per affermare e rivendicare con orgoglio e coraggio i principi della Carta de Il Tempo, per restituire loro forza, dignità, fascino, per riportarli al centro del dibattito pubblico, della vita quotidiana, della contemporaneità.





FIRMA ANCHE TU

Scrivi a anticomunista@iltempo.it oppure sms o whatsapp al 333.8409357