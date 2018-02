Il rampollo Pd tra i violenti di Piacenza

Il lavoro investigativo portato avanti nelle ultime settantadue ore da polizia e carabinieri ha dato i primi frutti: sono undici, almeno per ora, le persone (età che va dai 20 ai 40 anni) denunciate per le violenze compiute da alcuni componenti del corteo antifascista tenutosi sabato scorso a Piacenza.

Due soggetti sarebbero stati individuati come organizzatori della manifestazione, gli altri nove invece come «semplici» partecipanti che hanno pensato bene non solo di sfilare contro il fascismo – nello specifico, contro l’apertura di una sede di Casapound nel centro della città – ma anche di aggredire alcuni carabinieri a cui era stato affidato il compito di garantire, assieme alla polizia...

