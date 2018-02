L'Asl ormai "passa" di tutto, anche la propaganda elettorale. "Il Tempo" è stato il primo a segnalare le locandine elettorali postate sulle pagine ufficiali di Facebook da due aziende sanitarie locali sin dal 27 gennaio scorso e ora il dibattito politico per le elezioni regionali s’infiamma. Roberta Lombardi, candidata pentastellata alla presidenza della Regione, attacca: «Qui siamo di fronte a un fatto gravissimo: una Asl, che dovrebbe essere politicamente autonoma e indipendente, si presta a fare campagna elettorale per uno dei candidati, in questo caso Zingaretti. Ripeto: c’è un'indicazione chiara sul voto alle regionali. Mi auguro che la stampa rompa il suo silenzio e ne parli, mi auguro che la direzione della Asl si scusi, mi auguro siano presi dei provvedimenti».

L’unico provvedimento adottato è stata la rimozione del post incriminato proprio poche ore dopo l’uscita in edicola de "Il Tempo" di sabato scorso: l’Asl Roma 4 (Civitavecchia) ha subito cancellato la locandina della propaganda elettorale di «Zingaretti presidente - Regionali 2018: Ora la sanità del futuro con Nicola Zingaretti» che aveva tanto di esortazione «save the date: giovedì 14 ore 16.30. Forti della nostra gente, il Lazio è più forte» Firmato “salute@nicolazingaretti.it”. Ma questo primo caso non è però...

