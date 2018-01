Madia, Bonino e Zanda: a Roma il Pd dei riciclati

Collegio uninominale ti temo. Questa sembra essere la logica della definizione delle candidature sul territorio di Roma e Lazio. Nella Capitale, nel collegio che copre tutto il centro, ci sarà il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, che però avrà anche il paracadute proporzionale come numero uno in una lista proporzionale nelle Marche. Nella Città Eterna correrà anche il ministro della Pubblica Amministrazione Marianna Madia, a Roma2 (territorio che va da Parioli a Tor di Quinto). Anche lei potrà contare su una scialuppa di salvataggio, in varie circoscrizioni uninominali (Marche, Liguria e Lazio 1).

Nell’uninominale, collegio 5 (Torre Angela), lancerà la sua sfida anche Matteo Orfini, che beneficerà di una rete di protezione al proporzionale, sempre nel Lazio...

