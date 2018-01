La Giornata della Memoria di Veltroni: il suo film va a reti unificate

Walter Veltroni a reti unificate. Accadrà sabato 27 gennaio in occasione della Giornata della Memoria e 80° anniversario della promulgazione delle leggi razziali in Italia con "Tutto davanti a questi occhi", film realizzato e diretto da Veltroni e prodotto da Sky e Palomar, che andrà in onda alle 21 oltre che sui canali di Murdoch anche su Rai (Rai 3), Mediaset (Iris) e LA7.

Il film racconta la tragica storia di Sami Modiano, uno dei pochi sopravvissuti al campo di sterminio di Auschwitz Birkenau, deportato da Rodi quando aveva solo quattordici anni con suo padre e sua sorella. Della famiglia sopravvisse solo lui. Il documentario verrà presentato in anteprima il 22 gennaio all'Auditorium di Roma alla presenza del Presidente della Repubblica.