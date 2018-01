Berlusconi: anche la quarta gamba ha firmato il programma

Pace fatta nel centrodestra, almeno per quanto riguarda l'architettura politica della coalizione in vista delle elezioni politiche. Per la scelta del candidato alla presidenza della Regione Lazio bisognerà invece aspettare ancora, almeno fino all'arrivo dei nuovi sondaggi su Maurizio Gasparri e Fabio Rampelli. Il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi con un video su Facebook annuncia, infatti, che ai tre partiti che già costituivano la coalizione, si aggiunge anche la "quarta gamba". Tutte le forze del centrodestra nelle sue componenti storiche, Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia, alle quali oggi si unisce Noi con l'Italia - Udc, hanno firmato il programma di governo che cambierà radicalmente l'Italia", spiega Berlusconi, che aggiunge: "Uniti si vince e la nostra sarà una autentica rivoluzione liberale, basata su concretezza di obiettivi realizzabili. L'assoluta priorità sarà la riforma fiscale, che attraverso la flat tax ridurrà le imposte, sulle donazioni, sulla prima casa, sulle successioni; semplificherà il sistema tributario, ridurrà in maniera molto, molto consistente l’evasione e l’elusione fiscale». «I primi provvedimenti del nostro governo» in caso di vittoria, continua il Cav, «saranno quelli per la creazione di posti di lavoro stabili con la decontribuzione dei contratti di apprendistato e primo impiego, soprattutto per i giovani, e quelli per un vigoroso contrasto alla povertà». L’obiettivo, continua, è «garantire piena stabilità al Paese», con la «piena tutela della famiglia e della nostra identità».

Le parole di Berlusconi pongono fine anche all'attrito creatosi negli ultimi due-tre giorni con Noi con l'Italia per il numero di collegi da assegnare alla "quarta gamba". Accordo trovato anche su quel fronte, come conferma Lorenzo Cesa, presidente di NcI-Udc: «Eravamo certi che il presidente Berlusconi avrebbe riconosciuto la dignità e l’importanza dell’Udc-Noi con l’Italia. Saremo il cuore liberale e Democratico Cristiano della coalizione di centrodestra. Nel giorno in cui si depositano i simboli noi siamo qui a difendere i valori dello scudocrociato».