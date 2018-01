L'Italia è tra i rischi del 2018 per l'Ue secondo il commissario agli Affari economici, Pierre Moscovici. In una conferenza stampa a Parigi, Moscovici ha parlato di vari Paesi europei con una situazione "complicata" e tra questi ha citato Polonia, Ungheria, Austria, come fattori di rischio politico, e ha poi parlato di Paesi come Germania, Spagna e Italia, dove a impensierire è l'incognita governabilità dopo le elezioni.

Il commissario agli Affari economici ha anche attaccato il candidato alla Regione Lombardia, Attilio Fontana, per le parole sulla "razza bianca" che ha definito "scandalose", e la proposta di Luigi Di Maio di sfondare il tetto del 3% nel rapporto tra deficit e Pil. "Un controsenso assoluto", ha detto Moscovici, rispondendo alle domande dei giornalisti in conferenza stampa a Parigi. "Sul piano economico - ha aggiunto - questa riflessione non è pertinente: il tetto del 3% ha un senso molto preciso, quello di evitare che il debito non slitti ulteriormente. Ridurre il deficit - ha martellato il responsabile Ue - significa combattere il debito e combattere il debito significa rilanciare la crescita".