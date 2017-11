Evasione fiscale, arrestato il neo deputato regionale De Luca

Arrestato questa mattina il neo deputato regionale siciliano Cateno De Luca, eletto nelle fila dell'Udc. De Luca è finito in manette, insieme a Carmelo Satta, in esecuzione di un provvedimento cautelare emesso dal Gip del Tribunale di Messina a conclusione di articolate e complesse indagini coordinate dalla Procura di Messina, militari del nucleo di polizia tributaria della guardia di finanza di Messina e della compagnia carabinieri di Messina Sud. I due sono finiti agli arresti domiciliari in qualità di promotori di un'associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione di una rilevante evasione fiscale di circa 1.750.000 euro.