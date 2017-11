Nello Musumeci, "il missino" che ha riunito la destra

Sebastiano Musumeci, per tutti Nello, è l'alfiere della destra siciliana col piglio autonomista, la sintesi tra civismo ed esperienza che il centrodestra non ha potuto rifiutare riunendosi attorno al suo nome nonostante Forza Italia e i cespugli avrebbero preferito una candidatura più centrista, più «democristiana». Ma i sondaggi, carissimi a Silvio Berlusconi, sono stati altrettanto netti: solo Nello «il missino» può riportare il centrodestra a palazzo d'Orleans.

Non è la prima volta che l'ex presidente della provincia di Catania, eletto con il Movimento Sociale, si candida alla presidenza della Regione, ma per l'occasione ha voluto tentare l'impresa - «l'ultima della mia carriera politica», come ha spiegato rivendicando quindi la volontà di procedere a un'operazione politica di salvataggio radicale – alla guida del movimento che ha creato: «Diventerà Bellissima», il programma e l'auspicio di Paolo Borsellino, nume tutelare della destra identitaria da sempre...

