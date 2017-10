Lombardia e Veneto, è il giorno del referendum per l'autonomia

"Vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia?". Questo il quesito su cui si esprimono gli elettori veneti per il referendum consultivo per l'autonomia che si è aperto oggi alle 7 e andrà avanti fino alle 23. A differenza della Lombardia, altra regione in cui si vota, è previsto il quorum: perché la consultazione sia valida deve andare a votare il 50% più uno degli aventi diritto e perché la proposta passi deve esserci la maggioranza dei voti espressi. Se non si raggiungerà la soglia "non mi dimetto, la mia carica non è in discussione", ha rimarcato il governatore veneto Luca Zaia, che in caso di vittoria punta a rivendicare con il governo l'autonomia su "tutte le competenze in gioco".

I governatori leghisti di Veneto e Lombardia, Zaia e Maroni, si rifanno all'articolo 116 della Costituzione, che prevede che le Regioni possano chiedere "forme e condizioni particolari di autonomia", che possono essere attribuite con legge dello Stato, approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti. L'obiettivo è di portare a casa il massimo consenso possibile sul quesito referendario, in modo da poter avere una posizione forte nella trattativa con Roma. Tra le righe, ma neanche troppo, si cerca di trattenere sul territorio più risorse possibile.

Il voto è cartaceo, mentre i vicini lombardi sperimentano per la prima volta in Italia l'e-voting. L'elettore deve presentarsi al seggio indicato nella propria tessera elettorale con un documento di riconoscimento valido. Non è consentito il voto dall'estero, previsto solo per le elezioni della Camera e del Senato e per i referendum nazionali. Il costo della consultazione per il Veneto si aggira sui 14 milioni di euro, con il Viminale che ha chiesto alla Regione più di 2 milioni per la gestione dell'ordine pubblico ai seggi.