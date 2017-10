Altro rinvio, i vitalizi non si toccano

Sono passati quasi tre mesi da quando la Camera dei deputati ha approvato il taglio dei vitalizi. Questa estate il tema ha infiammato il dibattito politico per giorni e giorni. Sembrava che il traguardo fosse davvero a un passo. Il Pd, promotore della legge, ha assicurato tutti: al ritorno dalle vacanze finiremo ciò che abbiamo iniziato. Mancava, infatti, solo l’approvazione da parte del Senato. Eppure, il disegno di legge n.2888, quello sui vitalizi appunto, si è impantanato proprio nella palude di Palazzo Madama. Per l’esattezza, si è incagliato in commissione Affari costituzionali. La calendarizzazione in Aula appare una chimera. Le priorità sono altre: legge elettorale e manovra economica. Il tempo è agli sgoccioli. Subito dopo...

