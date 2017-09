Di Pietro: "I missini furono i soli a non prendere tangenti"

"Possiamo dire che l'inchiesta di Mani Pulite non ha trovato tangenti in un solo partito. E questo partito è stato il Movimento Sociale di Giorgio Almirante".

Lo ha detto l'ex pm del pool di Milano Antonio Di Pietro nel corso della trasmissione "L'Aria che tira" su La7. Un'ammissione che segue un'altra presa di posizione clamorosa dell'ex leader dell'Italia dei Valori, che solo pochi giorni fa aveva fatto mea culpa per aver costruito la propria carriera politica "solo sulla paura, sul messaggio che chi non la pensava come me fosse corrotto". E addebitando a questa narrazione il suo rapido declino nelle istituzioni.

Perché tutte queste retromarce di Tonino? Che si prepari a traslocare armi e bagagli nella coalizione opposta a quella con la quale si è sempre schierato? Meglio tardi che mai...